Video Yaşam Esenyurt'ta "şok ev" operasyonu! Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza | Video
Esenyurt'ta

Esenyurt'ta "şok ev" operasyonu! Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza | Video

24.12.2022 | 14:24

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ESENYURT'ta kaçak göçmenlerin kaldığı ve "şok ev" adı verilen 105 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 101 kaçak göçmen yakalanırken kaçaklara ev kiralayan 7 site yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara her bir kaçak göçmen başına 2 bin 574 liradan toplam 259 bin 974 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin kaldığı 105 adresi tespit etti. Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen polis, 101 kaçak göçmen yakaladı. Geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilen kaçak göçmenler, polise verdikleri ifadelerinde evleri kiralamalarına site yöneticilerinin yardım ettiklerini belirtti. İfadelerin ardından polis bu sefer de evleri kiraladıkları tespit edilen 7 site yöneticisine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.K., R.K., F.E., F.T., M.G., M.İ. ve T.E.D. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin her birine kaçak göçmenlere ev kiralayarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle her bir göçmen başına 2 bin 574 liradan toplam 259 bin 974 lira ceza kesildi.

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