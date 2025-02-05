Video Yaşam Esenyurt’ta sokak arasında hızla dönen araç park halindeki araca çarptı! Kaza anı kamerada | Video
Esenyurt’ta sokak arasında hızla dönen araç park halindeki araca çarptı! Kaza anı kamerada | Video

Esenyurt’ta sokak arasında hızla dönen araç park halindeki araca çarptı! Kaza anı kamerada | Video

05.02.2025 | 12:13

Esenyurt’ta sokak arasında hızlı giden araç park halinde bulunan bir araca çarptıktan sonra kaçtı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza 16.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 2621 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak arasında hızlı ilerleyen araç virajı alamayınca park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrasında park halindeki araca çarpan sürücü aracından inmeden hızla uzaklaştı. Yaşanan kazada park halindeki araç hasar alırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı çevrede bulunan binaların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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