Video Yaşam Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ağır yaralı | Video
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ağır yaralı | Video

Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ağır yaralı | Video

06.01.2024 | 16:51

Esenyurt’ta aracını sokağa park eden 21 yaşındaki genç, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden isabet alan K.F.T., ağır yaralanırken, olay ile ilgili polis çalışma başlattı.

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Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şüpheli, sokakta aracıyla duran K.F.T (21) 'nin yanına yaklaştı. Aracının ses sistemiyle uğraşmak üzere kenara çeken K.F.T'yi gören yüzü kapalı saldırgan, silahını çekerek K.F.T'nin aracına kurşun yağdırdı. Ensesinden yaralanan K.F.T aracını birkaç metre ileriye götürebildi. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı K.F.T., hastaneye kaldırıldı.

Diğer yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, otomobilde bir süre inceleme yaptı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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