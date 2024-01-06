Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ağır yaralı | Video
Esenyurt’ta aracını sokağa park eden 21 yaşındaki genç, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden isabet alan K.F.T., ağır yaralanırken, olay ile ilgili polis çalışma başlattı.
Diğer yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, otomobilde bir süre inceleme yaptı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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