Esenyurt'ta sokak ortasında testereli sandalyeli kavga! | Video

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Esenyurt’ta yabancı uyruklu iki kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü, olayda testere ve sandalyeler havada uçuştu. Kimsenin yaralanmadığı olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 17.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce de aralarında husumetin bulunan yabancı uyruklu şahıslar, sokakta tekrar tartışmaya başladı. Bir süre sonra yaşanan tartışma testere ve sandalyelerin de dahil olduğu kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede son bulurken yaşanan o kavga ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
"BEN 8 AYDIR HER GÜN KAVGA EDİYORLAR"
Yaşanan kavgayı anlatan esnaf Doğan Dalkılıç, "Biz seslere dükkandan dışarıya çıktık. Yine yabancı uyruklu komşularımızın kavga ettiğini gördük. Birinin elinde sandalye diğerinde ise sandalye vardı ve birbirlerine saldırıyorlardı. Daha önce de aynı kişilerin burada taşlı ve sopalı çok kavgaları oldu. Artık bizde esnaflar olarak buradan çok sıkıldık. Ben yaklaşık 8 aydır burada esnafım ve her gün kavga ediyor bu şahıslar. Durumu o hale geldi ki artık caddeden insanlar buraya girmiyor" dedi.