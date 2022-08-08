Esenyurt’ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı | Video

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Esenyurt’ta araçlarla gelen şüpheliler, bir iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 3 araca ve 1 iş yerine kurşun isabet etti.
Kurşunların isabet ettiği araçlardan birinin arka camı kırılırken, 2 aracın gövdesinde de kurşun izleri görüldü. Olayda yaralanan 4 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.