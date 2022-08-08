Video Yaşam Esenyurt’ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı | Video
Esenyurt’ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı | Video

Esenyurt’ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı | Video

08.08.2022 | 08:34

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Esenyurt’ta araçlarla gelen şüpheliler, bir iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 3 araca ve 1 iş yerine kurşun isabet etti.

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Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde saat 02.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, araçlarla bir iş yerinin önüne gelen şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırmaya başladı. Olayda kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kurşunların isabet ettiği araçlardan birinin arka camı kırılırken, 2 aracın gövdesinde de kurşun izleri görüldü. Olayda yaralanan 4 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

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