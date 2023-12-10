Esenyurt’ta taksici kavgaya arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı | Video
Esenyurt’ta maddi hasarlı trafik kazası sonrası taksi şoförü ile araç sürücüsü birbirine girdi. Kavga sırasında taksici arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı. Polis ekiplerinin müdahale etttiği olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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