Video Yaşam Esenyurt’ta taksici kavgaya arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı | Video
Esenyurt’ta taksici kavgaya arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı | Video

Esenyurt’ta taksici kavgaya arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı | Video

10.12.2023 | 10:25

Esenyurt’ta maddi hasarlı trafik kazası sonrası taksi şoförü ile araç sürücüsü birbirine girdi. Kavga sırasında taksici arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı. Polis ekiplerinin müdahale etttiği olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre taksi ile otomobil arasında maddi hasarlı kaza yaşandı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıkarken taksi şoförü, arkadaşlarını arayarak olay yerine çağırdı. Caddeye gelen şahıslar ile adam arasında arbede yaşanırken duruma çevredeki vatandaşlar bağırarak tepki gösterdi. Kavganın büyümesi sonucu ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen birbirlerine bağırarak hakaret etmeye devam ederken yaşanan o kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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