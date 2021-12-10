Video Yaşam Esenyurt'ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı | Video
Esenyurt'ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı | Video

Esenyurt'ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı | Video

10.12.2021 | 13:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı! Feci kaza kask kamerasında | Video 01:18
Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı! Feci kaza kask kamerasında | Video 10.12.2021 | 13:17
Esenyurt’ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı | Video 00:22
Esenyurt'ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı | Video 10.12.2021 | 13:17
Doğada nadir görülen Reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı | Video 03:53
Doğada nadir görülen Reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı | Video 10.12.2021 | 12:10
Tekirdağ’da şiddetli lodos! Dev dalgalar sahili dövdü | Video 02:30
Tekirdağ’da şiddetli lodos! Dev dalgalar sahili dövdü | Video 10.12.2021 | 12:10
Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı | Video 04:04
Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı | Video 10.12.2021 | 12:03
Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’dan kar manzaraları | Video 02:40
Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'dan kar manzaraları | Video 10.12.2021 | 11:08
Petshoplar için yeni karar! Hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek | Video 05:46
Petshoplar için yeni karar! Hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek | Video 10.12.2021 | 11:21
Otoban infazının arkasından çete savaşı çıktı | Video 02:46
Otoban infazının arkasından çete savaşı çıktı | Video 10.12.2021 | 11:46
İstanbul’un en eski eczanesi 119 yıldır şifa dağıtıyor | Video 06:00
İstanbul'un en eski eczanesi 119 yıldır şifa dağıtıyor | Video 10.12.2021 | 10:58
Esenyurt’ta milyonluk hırsızlık | Video 00:36
Esenyurt'ta milyonluk hırsızlık | Video 10.12.2021 | 11:21
Cinayet işleyip arkadaşına itiraf etti | Video 00:23
Cinayet işleyip arkadaşına itiraf etti | Video 10.12.2021 | 11:21
İstanbul’da dehşet anları kamerada: 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular | Video 03:56
İstanbul'da dehşet anları kamerada: 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular | Video 10.12.2021 | 11:01
Müge Anlı’da ’Yok artık’ dedirten skandal yasak aşk! Müge Anlı’da kocasının asker arkadaşına kaçan Birsen Demirok’tan şoke eden sözler! 23:14
Müge Anlı'da 'Yok artık' dedirten skandal yasak aşk! Müge Anlı'da kocasının asker arkadaşına kaçan Birsen Demirok'tan şoke eden sözler! 10.12.2021 | 11:11
Nefessiz kalan bebeğin yardımına itfaiye koştu | Video 00:55
Nefessiz kalan bebeğin yardımına itfaiye koştu | Video 10.12.2021 | 10:53
Havalar soğudu, kış çayına talep arttı | Video 04:06
Havalar soğudu, kış çayına talep arttı | Video 10.12.2021 | 10:34
Müge Anlı Bugün Son Bölüm Tamamı izle! 10 Aralık 2021 Cuma Tek Parça izle! Kocasının asker arkadaşı ile kaçan kadına tepki 16:13
Müge Anlı Bugün Son Bölüm Tamamı izle! 10 Aralık 2021 Cuma Tek Parça izle! Kocasının asker arkadaşı ile kaçan kadına tepki 10.12.2021 | 10:30
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı | Video 01:15
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı | Video 10.12.2021 | 10:34
Aşırı yüklü kamyonun E-5 karayolunda ilerlediği anlar kamerada | Video 01:12
Aşırı yüklü kamyonun E-5 karayolunda ilerlediği anlar kamerada | Video 10.12.2021 | 10:34
Pitbull çetesine özel harekatla operasyon | Video 02:36
Pitbull çetesine özel harekatla operasyon | Video 10.12.2021 | 10:34
Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 31 köy yolu ulaşıma açıldı | Video 03:29
Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 31 köy yolu ulaşıma açıldı | Video 10.12.2021 | 10:12

Esenyurt'ta, Afrika uyruklu bir kişi tartıştığı taksici ve arkadaşları tarafından yerde tekmelenerek darp edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, sabah erken saatlerde Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Afrika uyruklu bir kişi ile bindiği taksinin şoförünün arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, taksi şoförünün arkadaşlarını çağırması üzerine kavgaya dönüştü. Bir araya gelen taksi şoförleri, yolcuyu araçtan indirip darp etmeye başladı. Dakikalarca yerde tekmelenen yolcu, ?Durun, yapmayın" diyerek taksicilerin elinden kurtulmaya çalıştı. Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, darp ve yolcunun kaçmaya çalıştığı anlar yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA