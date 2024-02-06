Video Yaşam Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video

Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video

06.02.2024 | 09:50

Esenyurt’ta alışveriş yaptıkları tekel bayisinin önüne gelen motosikletli şahıslar, markete silahla defalarca ateş ederek kayıplara karıştı. Olayda iş yeri sahibi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerindeki bir tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şahıs, içeri girerek alışveriş yaptı. Marketten ayrılan şüpheliler bir süre sonra motosiklet üzerinde geri döndü. Motosiklet ile tekel bayinin önünde duran şahıslar, silahla defalarca ateş etti. O sırada içeride bulunan iş yeri sahibi Vasıf Ç. bacağından yaralandı. Olay sonrası şüpheliler bindikleri motosiklet ile olay yerinden ayrılıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Vasıf Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri markete gelerek çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüpheli saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.
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