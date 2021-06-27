Esenyurt'ta tekme tokat laf atma kavgası kamerada | Video

Esenyurt’ta mahallede oturan gençler ile yabancı uyruklu bir grup arasında laf atma tartışmasında ortalık birbirine girdi. İki grup arasında boks ringini aratmayan kavgada tekme tokat anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam Üçevler mahallesinde meydana geldi. Sokakta oturan mahallenin gençleriyle yabancı uyruklu bir grup arasında laf atma tartışması başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup birbirlerine tekmeli tokatlı saldırmaya başladı. Kimin kime vurduğu belli olmaya kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Konu ile ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.