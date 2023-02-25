Video Yaşam Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası kamerada | Video
Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası kamerada | Video

Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası kamerada | Video

25.02.2023 | 09:37

Esenyurt’ta bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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