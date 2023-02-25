Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası kamerada | Video

Esenyurt’ta bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.