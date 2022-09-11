Video Yaşam Esenyurt’ta tekmeli yumruklu yol verme tartışması | Video
Esenyurt’ta tekmeli yumruklu yol verme tartışması | Video

Esenyurt’ta tekmeli yumruklu yol verme tartışması | Video

11.09.2022 | 10:25

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Esenyurt’ta trafikte tartışan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Yol verme nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüşürken, araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Taraflardan birinin, diğerini yolda sürüklediği de görünürken, yaşanan o kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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