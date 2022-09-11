Esenyurt’ta tekmeli yumruklu yol verme tartışması | Video

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Esenyurt’ta trafikte tartışan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Yol verme nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.