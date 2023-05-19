Esenyurt'ta trafikte otomobil sürücüsüyle kurye kavga etti! O anlar kamerada | Video 19.05.2023 | 13:57 ESENYURT'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada motosikletli ile kavga eden kadın sürücü uzun süre sakinleşmedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

D-100 Yan Yolda Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir motosikletli ile otomobil sürücüsü yol verme konusunda anlaşamadı. Kadın sürücü otomobilinin önüne bir anda geçen motosikletliye çarpmamak için aniden durmak zorunda kaldı. Sürücünün durduğunu gören motosikletli de yanına geldi. Otomobil sürücüsü, motosikletliye 'neredeyse kaza yapmasına neden olacağını' söyleyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü hatalı olduğunu belirterek otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Motosikletli, otomobil sürücüsünü aracına bindirmeye çalışırken, kadın tepkisini sürdürerek iki kez tekme atıp kaskına vurdu. Trafikteki diğer sürücülerin 'Yolu kapatıyorsunuz' uyarılarına da bir süre aldırış etmeyen otomobil sürücüsü daha sonra yoluna devam etti. Trafikteki gergin anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.