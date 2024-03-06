Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı | Video
Esenyurt’ta bir şahıs trafikte tartıştığı sürücüyü cadde boyunca takip ederek önüne kırmaya çalıştı. Yol boyunca makas atıp trafiği tehlikeye atan sürücü, tartıştığı kişinin aracına hem arkadan hem de yandan vurarak kazaya sebep oldu. Yaşanan kovalamaca ve kaza anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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