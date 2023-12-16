Esenyurt'ta tütüncü dükkanına giren aracın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 16.12.2023 | 12:13 Esenyurt’ta sokak üzerindeki tütüncü dükkanına araçla girerek 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1187 Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre seyir halindeki 34 LG 6633 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sokak üzerindeki tütüncü dükkanının içine girmiş kazada kimliği belirsiz sürücü olay yerini yaya olarak terk edip kayıplara karışmıştı. Olayda içeride oturan dükkan sahibi Reşat Özcan ve arkadaşı Orhan Pasul bacaklarından yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışmaları devam ederken olaya ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, aracın dükkana doğru seyrettiği kaza sonrası vatandaşların dükkana girdiği görüldü.