Esenyurt'ta yaya yolundan geçerken tartıştığı sürücüyü bıçakladı | Video
İstanbul Esenyurt'ta yaya yolundan geçmeye çalışan bir şahıs, karşıdan gelen araç sürücüsü ile yol vermediği için tartışma sonucu çıkan arbedede şahıs sürücüyü bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken kavga anları kameraya yansıdı.
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