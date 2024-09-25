Video Yaşam Esenyurt'ta yaya yolundan geçerken tartıştığı sürücüyü bıçakladı | Video
Esenyurt'ta yaya yolundan geçerken tartıştığı sürücüyü bıçakladı | Video

Esenyurt'ta yaya yolundan geçerken tartıştığı sürücüyü bıçakladı | Video

25.09.2024 | 09:51

İstanbul Esenyurt'ta yaya yolundan geçmeye çalışan bir şahıs, karşıdan gelen araç sürücüsü ile yol vermediği için tartışma sonucu çıkan arbedede şahıs sürücüyü bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken kavga anları kameraya yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan şahıs, karşıdan gelen hafif ticari araç sürücüsü ile yol vermediği için tartışmaya başladı. Yaya ile sürücü arasında arbede yaşanırken şahıs, sürücüyü elindeki bıçak ile yaraladı. Kavgaya çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bıçaklı kavga ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
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