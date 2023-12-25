Esenyurt'ta yıkım sırasında bina caddeye çöktü! | Video

Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.