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OTOMATİK OYNAT
02:44
Ramazan davulcuları görev başında 02.04.2022 | 09:04
01:44
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 02.04.2022 | 09:04
02:36
Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 02.04.2022 | 09:36
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Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada | Video 02.04.2022 | 09:25
00:33
Diyarbakır'da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti | Video 02.04.2022 | 09:07
05:09
Muş'ta Nisan ayında 10 metreyi bulan karla mücadele kamerada 02.04.2022 | 09:04
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Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı | Video 01.04.2022 | 22:53
01:25
SON DAKİKA: Çanakkale Kazdağları’nda yangın | Video 01.04.2022 | 21:44
00:34
Otizm Farkındalık Günü'nde fidan diktiler | Video 01.04.2022 | 19:49
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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e: İlk ve en büyük hayranı benim! | Video 01.04.2022 | 18:03
02:44
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını! | Video 01.04.2022 | 17:06
01:22
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı | Video 01.04.2022 | 16:18
04:10
Pusuda bekleyip yanlış kişiyi öldürdüler! | Video 01.04.2022 | 15:40
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"Haraç kesme" husumetinde konuyla alakasız bir kişi öldürüldü | Video 01.04.2022 | 15:44
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Bursa'da ormanlık alanda çıkan iki yangına müdahale sürüyor | Video 01.04.2022 | 15:22
ESENYURT'ta, yokuşu çıktığı sırada durup, daha sonra da geri geri kaymayan başlayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.