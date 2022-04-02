Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada | Video

ESENYURT'ta, yokuşu çıktığı sırada durup, daha sonra da geri geri kaymayan başlayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuşu çıktığı sırada bir anda duran kamyon, bir anda geriye doğru gelmeye başladı. Sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kaza sonucu sürücü kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü, hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.