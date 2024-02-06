Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 06.02.2024 | 11:33 Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslara toplam 13 bin 800 TL cezai işlem uygulanarak adli işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir gurup dün araçlarıyla konvoy yaparak trafik akışını durdurdu. Yol üzerinde araçlarından inen şahıslar eğlence yaptı. Diğer sürücülerin tepkilerine de aldırış etmeyen grup bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren 4 araç sürücüsü tespit edildi. Şahıslara Konvoy yapmaktan 690'ar TL, Saygısızca araç kullanmaktan690'ar TL, Duraklamanın yasak olduğu yerde durmaktan 690'ar TL, Araçları hız sınırı altında sürmek 690'ar TL, Yayaların taşıt yolu üzerinde zorunlu neden olmadan yürümesi 690'ar TL olmak üzere toplam 13 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücüler O.Y., M.T., Ö.Y. ve A.K. hakkında Karayollarında Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık ve Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek suçundan adli işlem başlatıldı.