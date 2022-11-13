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OTOMATİK OYNAT
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Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası, traktör hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 13.11.2022 | 13:20
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İstanbul’da suç örgütlerine operasyon | Video 13.11.2022 | 11:29
00:13
Aranan Ceylan yakalandı! 33 aranma 130 yıl kesilmiş cezası var | Video 13.11.2022 | 11:29
01:18
Esenyurt’ta yol verme kavgası kameraya yansıdı | Video 13.11.2022 | 11:32
08:36
Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 'moringa' böyle üretiliyor | Video 13.11.2022 | 11:32
01:42
Kuyumcuda el çabukluğu ile soygun kamerada | Video 13.11.2022 | 11:33
03:06
02:21
Küçükçekmece'de yasa dışı silah imalathanesine operasyon | Video 13.11.2022 | 11:33
03:49
04:34
Villa değil uyuşturucu serası | Video 13.11.2022 | 09:35
02:22
Pencereden düşen köpeği böyle yakaladı | Video 13.11.2022 | 09:35
03:39
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Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca kanlı pusu | Video 13.11.2022 | 06:13
01:45
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Meksika’da 3 kişi öldürüldü, çok sayıda araç ateşe verildi | Video 12.11.2022 | 22:04
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Kaynak yaparken yünler tutuştu, depo kullanılamaz hale geldi | Video 12.11.2022 | 16:04
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 12.11.2022 | 15:43
Esenyurt’ta yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırırken, bir çocuk o anlarda korkusundan “Baba” diyerek ağladı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.