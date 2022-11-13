Esenyurt’ta yol verme kavgası kameraya yansıdı | Video

Esenyurt’ta yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırırken, bir çocuk o anlarda korkusundan “Baba” diyerek ağladı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, sürücüler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Yaşanan o anlarda babasının kavga ettiğini gören bir çocuk ise korkusundan "Baba" diye bağırsa da kimse aldırmadı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.