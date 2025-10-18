Esenyurt'ta yol verme tartışması: Kadın motorcuyu kaputunda böyle sürükledi | Video
18.10.2025 | 13:39
İstanbul Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kadın önünü kesince, aracı üzerine sürerek kadını otomobilin kaputunda götürdü. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
