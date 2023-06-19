Video Yaşam Esenyurt'ta yolun karşısındaki annesine koşarken araç çarptı! O anlar kamerada | Video
Esenyurt'ta yolun karşısındaki annesine koşarken araç çarptı! O anlar kamerada | Video

Esenyurt'ta yolun karşısındaki annesine koşarken araç çarptı! O anlar kamerada | Video

19.06.2023 | 10:49

ESENYURT'ta yolun karşısındaki annesinin yanına gitmek için, yoldan koşarak geçmeye çalışan 11 yaşındaki Muhammet A.'ya hafif ticari araç çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığı Bekir Sancar, "Çocuk yola park edilmiş araçların içinden çıktı. Gelen araç zaten çok hızlı değildi. 40-50 kilometre hızla geliyordu. Göremedi çocuğu" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Cuma günü Esenyurt 1357. Cadde'de meydana geldi. Kaldırımda yürürken yolun karşısındaki annesine doğru koşan Muhammet A.'ya hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Muhammet A., olayın şaşkınlığıyla ayağa kalkmaya çalıştı. O sırada küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Muhammet A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Muhammet A.'nın bacağında kırık olduğu, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"KALDIRIM KAPALI OLDUĞUNDAN YOLUN ORTASINDAN YÜRÜYORLAR"
Kazayı gören ve ilk müdahaleyi yapan esnaf Bekir Saraç, küçük çocuğun yol kenarına park edilen araçlar yüzünden çevreyi tam göremediğini belirterek, "11-12 yaşlarında bir çocuğa araba çarptı. Görünce ilk müdahaleyi ettik ama çocuk yola park edilmiş arabaların arasından çıktı. Gelen araç zaten çok hızlı değildi. 40-50 kilometre hızla geliyordu. Göremedi çocuğu. Kaldırımın ortasına doğru belediye yolu böldü. Kaldırım kapalı olduğundan çocuklar, gençler, insanlar yolun ortasından yürüyor. Bu bir sıkıntı. Burada daha önce de kaza oldu. Çünkü hep yolun kenarına araçlar park edilmiş. Çok geniş bir kaldırım var. Rica ediyoruz, kaldırımı açsınlar" dedi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muhammet A.'nın karşıya geçerken otomobilin çarptığı, yere düşen çocuğun ayağa kalkmaya çalıştığı, o sırada çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da trenin çarptığı 2 işçi ağır yaralandı | Video 01:41
Elazığ'da trenin çarptığı 2 işçi ağır yaralandı | Video 19.06.2023 | 13:36
İzmir’deki katliamda 1 gözaltı! 4 kişi neden öldürüldü? | Video 02:35
İzmir’deki katliamda 1 gözaltı! 4 kişi neden öldürüldü? | Video 19.06.2023 | 13:35
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı | Video 02:56
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı | Video 19.06.2023 | 13:01
Pes dedirten dolandırıcılık: Telefon numarasının son iki rakamını değiştirip banka hesabını boşalttılar | Video 04:07
"Pes" dedirten dolandırıcılık: Telefon numarasının son iki rakamını değiştirip banka hesabını boşalttılar | Video 19.06.2023 | 13:08
Ankara narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe | Video 00:06
Ankara narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe | Video 19.06.2023 | 13:12
15 ton taklit sıvı deterjanla yakalandılar | Video 00:27
15 ton taklit sıvı deterjanla yakalandılar | Video 19.06.2023 | 13:12
TKP terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı | Video 00:10
TKP terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı | Video 19.06.2023 | 13:11
Sahte belgeler satılıyordu… İki iş yerine 326 bin lira ceza! | Video 00:23
Sahte belgeler satılıyordu… İki iş yerine 326 bin lira ceza! | Video 19.06.2023 | 13:11
Haliç’te korkutan görüntü! Suyun rengi kahverengiye döndü | Video 03:50
Haliç’te korkutan görüntü! Suyun rengi kahverengiye döndü | Video 19.06.2023 | 11:35
İstanbul’da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı | Video 00:36
İstanbul’da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı | Video 19.06.2023 | 11:35
İstanbul’da aktörlere taş çıkartan hırsız, dost gibi görünüp zincir marketi soydu | Video 02:11
İstanbul'da aktörlere taş çıkartan hırsız, dost gibi görünüp zincir marketi soydu | Video 19.06.2023 | 12:31
İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: Piyasa değeri 23 milyon lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi | Video 02:10
İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: Piyasa değeri 23 milyon lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi | Video 19.06.2023 | 12:29
Maltepe’de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı | Video 01:16
Maltepe'de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı | Video 19.06.2023 | 11:34
Esenyurt’ta yolun karşısındaki annesine koşarken araç çarptı! O anlar kamerada | Video 02:53
Esenyurt'ta yolun karşısındaki annesine koşarken araç çarptı! O anlar kamerada | Video 19.06.2023 | 10:49
Pitbull beslediği kedilere saldırdı, tartıştığı sahibi burnunu kırdı | Video 03:16
Pitbull beslediği kedilere saldırdı, tartıştığı sahibi burnunu kırdı | Video 19.06.2023 | 10:13
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 torbacı tutuklandı | Video 00:38
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 torbacı tutuklandı | Video 19.06.2023 | 10:51
Kartal D-100’de makas terörü kamerada | Video 00:34
Kartal D-100'de makas terörü kamerada | Video 19.06.2023 | 10:50
Kedi ve köpek maması ambalajında sahte vücut geliştirme ilaçları ele geçirildi | Video 03:14
Kedi ve köpek maması ambalajında sahte vücut geliştirme ilaçları ele geçirildi | Video 19.06.2023 | 10:50
Arkadaşı boğulan gencin kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:29
Arkadaşı boğulan gencin kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 19.06.2023 | 11:35
Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı | Video 01:17
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı | Video 19.06.2023 | 11:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA