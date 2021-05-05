Video Yaşam Esenyurt’ta yumruklu laf atma kavgası kamerada | Video

Esenyurt’ta yumruklu laf atma kavgası kamerada | Video

Esenyurt’ta yumruklu laf atma kavgası kamerada | Video
05.05.2021 | 10:28

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Esenyurt’ta genç kız, bir grubun sözlü tacizine uğradığını ağabeyine söylemesi üzerine, grupla ağabey arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga anları güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürürken bir grubun sözlü tacizine uğrayan genç kız, durumu ağabeyine söyledi. Olay yerine gelen kızın abisi ile grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, durum polis ekiplerine bildirildi. Taraflar polisin gelmesiyle dağılırken yaşanan kavga anları hem vatandaşlar tarafından hem de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan yumruklu kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahıslar önce birbirileriyle tartışması ardından da yumruklaşmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise vatandaşların kavga edenleri ayırmaya çalıştıkları görüldü.

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