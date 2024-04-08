Video Yaşam Esenyurt'taki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Esenyurt'taki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Esenyurt'taki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

08.04.2024 | 14:05

Esenyurt'ta sahibinden 10 milyon TL haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdıran zanlıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki bir motor sürücüsü, saldırı sırasında korkarak kendini yere atıyor. Saldırı sonrası geri dönen zanlılar ise, düşürdükleri silahı yerden alıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta motosikletli iki şahıs, 10 milyon lira haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdırdı. Saldı sonrasında işletme sahibine mesajlar atan zanlılar, tehditlerin e devam etti. İşletme sahibini arayan bir kişinin ise, "Ben Can Dalton, sana 10 milyon TL ceza kestik" dediği öğrenildi.

Yaşanan olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan Araslı Bulvarında seyreden motosikletli saldırganlar, iş yerine kurşun yağdırıyor. Saldırı sırasında yine trafikte seyreden bir başka motorcu büyük korku yaşıyor. Motosiklet sürücüsü kendisini yere atarak, olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada ellerindeki silahı düşüren saldırganlar, olay yerine geri dönüyor. Silahı alan zanlılar, olay yerinden kaçıyor.
İşletme sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’taki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:42
Esenyurt'taki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.04.2024 | 14:05
Facianın eşiğinden dönüldü: Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı | Video 01:46
Facianın eşiğinden dönüldü: Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı | Video 08.04.2024 | 13:02
Adanalı örümcek adam davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı | Video 02:50
Adanalı örümcek adam davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı | Video 08.04.2024 | 12:57
Gören nitelikli dolandırıcı diyor! İşte yaptığı makyaj sonrası bambaşka birine dönüşen kadın | Video 02:18
Gören nitelikli dolandırıcı diyor! İşte yaptığı makyaj sonrası bambaşka birine dönüşen kadın | Video 08.04.2024 | 10:22
Keşfettiği yeteneğiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor | Video 02:58
Keşfettiği yeteneğiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor | Video 08.04.2024 | 12:17
İkamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 01:08
İkamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 08.04.2024 | 12:06
Avcılar’da araçla önünü kestikleri taksiye kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada | Video 00:36
Avcılar'da araçla önünü kestikleri taksiye kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada | Video 08.04.2024 | 11:26
Kağıthane’de operasyon: Evden çok miktarda uyuşturucu çıktı, gözaltına alındı | Video 01:06
Kağıthane'de operasyon: Evden çok miktarda uyuşturucu çıktı, gözaltına alındı | Video 08.04.2024 | 11:06
Fatih’te firari maymun | Video 01:31
Fatih'te firari maymun | Video 08.04.2024 | 11:08
Elektrik direğine yıldırım düşmesiyle yaşanan patlama kamerada | Video 00:48
Elektrik direğine yıldırım düşmesiyle yaşanan patlama kamerada | Video 08.04.2024 | 10:32
Manisa’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 tutuklama | Video 00:48
Manisa’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 tutuklama | Video 08.04.2024 | 09:23
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı | Video 04:11
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2024 | 08:40
Maltepe’de karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı | Video 01:26
Maltepe'de karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı | Video 08.04.2024 | 08:40
Yayla’dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Glütensiz Sebzeli Karabuğday Pilavı, Nohutlu Soğan Yahnisi, Cacık 00:35
Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Glütensiz Sebzeli Karabuğday Pilavı, Nohutlu Soğan Yahnisi, Cacık 07.04.2024 | 16:06
Genç kızın ölümünde cinayet şüphesi! Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltında | Video 03:00
Genç kızın ölümünde "cinayet" şüphesi! Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltında | Video 07.04.2024 | 14:51
Balıkçı Ömer, sosyal medyadaki yorumları okurken kalpten gitti | Video 05:32
Balıkçı Ömer, sosyal medyadaki yorumları okurken kalpten gitti | Video 07.04.2024 | 13:24
Duvarları dele dele döviz bürosunun kasasına ulaşmaya çalıştılar | Video 06:21
Duvarları dele dele döviz bürosunun kasasına ulaşmaya çalıştılar | Video 07.04.2024 | 13:24
Bursa’da başıboş köpek dehşeti! Oğlu için kendini feda etti | Video 07:30
Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Oğlu için kendini feda etti | Video 07.04.2024 | 13:25
Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı | Video 00:10
Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı | Video 07.04.2024 | 13:15
Bomba var diyerek Bakırköy’ü birbirine katan iki kadın adliyeye sevk edildi | Video 02:21
"Bomba var" diyerek Bakırköy'ü birbirine katan iki kadın adliyeye sevk edildi | Video 07.04.2024 | 13:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA