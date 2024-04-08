Esenyurt'taki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Esenyurt'ta sahibinden 10 milyon TL haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdıran zanlıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki bir motor sürücüsü, saldırı sırasında korkarak kendini yere atıyor. Saldırı sonrası geri dönen zanlılar ise, düşürdükleri silahı yerden alıyor.
Yaşanan olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan Araslı Bulvarında seyreden motosikletli saldırganlar, iş yerine kurşun yağdırıyor.
Saldırı sırasında yine trafikte seyreden bir başka motorcu büyük korku yaşıyor. Motosiklet sürücüsü kendisini yere atarak, olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada ellerindeki silahı düşüren saldırganlar, olay yerine geri dönüyor. Silahı alan zanlılar, olay yerinden kaçıyor.
İşletme sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
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