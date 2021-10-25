Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu | Video 25.10.2021 | 13:31
02:08
Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü 25.10.2021 | 13:27
02:29
02:01
Büyükçekmece’de korkutan kaza: 1 yaralı 25.10.2021 | 13:01
02:51
01:01
Soba dumanını yangın sandılar 25.10.2021 | 12:59
00:38
Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı 25.10.2021 | 12:58
02:16
Park halindeki otomobilde ölü bulundu 25.10.2021 | 11:46
10:05
01:17
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu 25.10.2021 | 12:27
03:25
01:53
Kandil'den HDP'ye mektup! 'Seçimin ilk turunda kendi adayınızı belirleyin' 25.10.2021 | 12:09
04:49
01:08
Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı! 25.10.2021 | 11:54
03:02
Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 25.10.2021 | 11:42
07:33
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız'a bile düştü | Video 25.10.2021 | 11:14
02:01
00:37
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 25.10.2021 | 11:22
02:36
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 25.10.2021 | 11:11
00:33
Şile otobanında inanılmaz kaza! O anlar kamerada | Video 25.10.2021 | 11:04
KAYSERİ'de Bünyamin Çalışkan (31), boşanmak üzere olduğu eşinin barışma teklifini reddetmesiyle başına dayadığı tabancayı ateşleyip, kendisini ağır yaraladı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Müderris Sokak'taki Bozkurt Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Bünyamin Çalışkan, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı eve gelerek, kendisiyle görüşüp, barışmak istediğini iletti. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine Çalışkan, belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak, eşinin gözü önünde ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çalışkan, sağlık ekibince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bünyamin Çalışkan'ın eşi de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.