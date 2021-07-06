Eşi kahvaltı sofrasında kaynar suyla yaktı! Kadının, 'Ölmek istemiyorum' feryadı yürek dağladı | Video

Konya'da Rukiye A. ve bir buçuk yaşındaki çocuğu, eşi tarafından sıcak su ile yakılmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından saldrıgan eşe 3 yıl 9 ay ceza verildi. Bu karara tepki gösteren Rukiye A., "Ben orada ölebilirdim. Acılarım ağrılarım geçmeden o birkaç aya belki de dışarıda olacak. Belki de yarım bıraktığını devam ettirecek ve beni öldürecek. Ben kızımın annesiz kalmasından korkuyorum. Benim kızım annesiz büyüsün istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kızım için hayatta kalmak istiyorum, hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dedi.