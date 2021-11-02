Eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında defnedildi

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Malatya’da ayrılmak üzere olan eşi tarafından sokakta bıçakla öldürülen 38 yaşındaki Nursel Taşkın, bugün gözyaşları arasında defnedilirken, cani koca ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan 3 çocuk annesi Nursel Taşkın, markete gitmek üzere evden çıktığı esnafa Köprüağzı Caddesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İrfan Taşkın(42) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı.
Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Nursel Taşkın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı İrfan Taşkın, sorgusunun ardından bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Cinayeti işlediği bıçağı yolda attığını ifade eden zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşi tarafından öldürülen Nursel Taşkın'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Talihsiz kadın, burada sevenleri ve çocuklarının gözyaşları arasında defnedildi.
Taşkın'ın komşusu Mehmet Kızılca, genç kadının eşiyle sürekli sorunlarının olduğunu bildiklerini söyleyerek, olayın herkesi derinden üzdüğünü söyledi.