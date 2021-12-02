Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu! | Video

Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da inanılmaz bir olay yaşandı. Geçtiğimiz ay Esra Erol’da Fatma’nın yaşadıkları damga vurmuştu. Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma’nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini ileri sürmüştü. Melahat Hanım’In açıklamalarının hemen ardından kızı Fatma, eşi Ahmet ve Ahmet’in dini nikahlı eşi Gülşah ile canlı yayına katılmıştı. Türkiye’nin konuştuğu olay sonrasında Fatma baba evine geri dönmeyi kabul etmişti. Baba evine döndükten sonra tekrar kaçan Fatma’nın son hali de herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!