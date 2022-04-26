Video Yaşam Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video
Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video

Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video

26.04.2022 | 15:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video 00:13
Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video 26.04.2022 | 15:37
Öfkeli yolcu, hıncını tramvaydan çıkarmaya çalıştı! | Video 00:34
Öfkeli yolcu, hıncını tramvaydan çıkarmaya çalıştı! | Video 26.04.2022 | 15:36
Bandırma’da denizde şaşırtan görüntü... Artarak devam ediyor! 02:14
Bandırma'da denizde şaşırtan görüntü... Artarak devam ediyor! 26.04.2022 | 12:41
Kars’ta suya yansıyan bulutların masalsı görüntüsü kamerada 03:16
Kars'ta suya yansıyan bulutların masalsı görüntüsü kamerada 26.04.2022 | 12:41
İstanbul Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti kamerada! Kuyumcuyu vurup... 02:22
İstanbul Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti kamerada! Kuyumcuyu vurup... 26.04.2022 | 12:41
Klima motorunu böyle çaldı... Bu görüntüden yakalandı | Video 00:10
Klima motorunu böyle çaldı... Bu görüntüden yakalandı | Video 26.04.2022 | 14:03
Sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli magandanın itirazı reddedildi: Kesin olarak sınır dışı edilecek! | Video 02:56
Sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli magandanın itirazı reddedildi: Kesin olarak sınır dışı edilecek! | Video 26.04.2022 | 13:40
Ankara polisinden nefes kesen operasyon | Video 01:16
Ankara polisinden nefes kesen operasyon | Video 26.04.2022 | 13:25
Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü mahkemede karşı karşıya geldi | Video 00:33
Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü mahkemede karşı karşıya geldi | Video 26.04.2022 | 13:22
Ceza yazılınca çılgına döndü, trafik polisini tehdit etti: Seni aldıracağım, gel teke tek çıkalım! | Video 02:26
Ceza yazılınca çılgına döndü, trafik polisini tehdit etti: "Seni aldıracağım, gel teke tek çıkalım!" | Video 26.04.2022 | 11:30
Hesabına yanlışlıkla 1 milyon TL yatırılan asgari ücretli işçiden açıklama Canları sağ olsun 01:56
Hesabına yanlışlıkla 1 milyon TL yatırılan asgari ücretli işçiden açıklama "Canları sağ olsun" 26.04.2022 | 11:30
Bursa’da sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada | Video 02:21
Bursa'da sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada | Video 26.04.2022 | 11:23
Kazada ölümden döndü, engelli şoförü görünce şikayetçi olmadı! Kaza anları kamerada | Video 02:19
Kazada ölümden döndü, engelli şoförü görünce şikayetçi olmadı! Kaza anları kamerada | Video 26.04.2022 | 10:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 13:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 26.04.2022 | 11:01
SON DAKİKA: Bursa’da meydana gelen uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video 05:32
SON DAKİKA: Bursa'da meydana gelen uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video 26.04.2022 | 10:28
Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada 00:20
Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada 26.04.2022 | 10:53
Antalya’da motosikletin ön tekerleğini kaldıran sürücüye şok! Ardında böyle koştu... 01:10
Antalya'da motosikletin ön tekerleğini kaldıran sürücüye şok! Ardında böyle koştu... 26.04.2022 | 10:52
Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemle dolandırdılar! Önce miilyonlarca liralık Bitcoin aldırdı sonra... | Video 01:13
Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemle dolandırdılar! Önce miilyonlarca liralık Bitcoin aldırdı sonra... | Video 26.04.2022 | 10:26
FETÖ’ye şafak baskını! Ankesörcü 53 şüpheliye gözaltı | Video 01:40
FETÖ’ye şafak baskını! Ankesörcü 53 şüpheliye gözaltı | Video 26.04.2022 | 09:56
Rezidans dairesini seraya dönüştürdüler! 10 kilo zehirle yakalandılar | Video 00:16
Rezidans dairesini seraya dönüştürdüler! 10 kilo zehirle yakalandılar | Video 26.04.2022 | 09:56

Fatih'te iki çocuğunun annesi Fatma Narman'ın (21) intihar ettiğini söyleyerek ekipleri arayan Yalçın Narman (34) eşinin iki yerinden vurulduğu belirlenince gözaltına alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Balat Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yalçın Narman ve Fatma Narman, 4 yıl önce evlenmişlerdi. Bu evliliklerinden iki çocukları dünyaya gelmişti. Yalçın Narman, olay günü saat 16.00 sıralarında polisi arayarak eve geldiğinde eşinin cansız bedenini bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi.

Polis ekipleri kısa sürede eve gitti. Evde polisleri karşılayan Yalçın Narman, eve geldiğinde eşini yatak odası kapısında yaralı olarak bulduğunu, eşinin yanında kendisine ait tabancayı gördüğünü, panik halde tabancayı alarak şifonyerin çekmecesine koyduğunu söyledi. Polis ve sağlık ekipleri, Fatma Narman'ın göğsünden ve kalçasından vurularak öldüğünü belirledi. Fatma Narman'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde bulunan tabanca, 2 kovan, 2 mermi çekirdeği ve gömlek parçası da Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Cinayet Masası ekipleri Fatma Narman'ın hem göğsünden hem de kalçasından vurulması nedeniyle olayda cinayet şüphesi doğdu. Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yalçın Narman ile olay yerine geldiklerinde kapıda olan kardeşi B.N'yi gözaltına aldı. Yalçın Narman, emniyette hiç bir soruya yanıt vermeyerek susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Yalçın Narman tutuklanırken, B.N. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA