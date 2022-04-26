Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video

Fatih'te iki çocuğunun annesi Fatma Narman'ın (21) intihar ettiğini söyleyerek ekipleri arayan Yalçın Narman (34) eşinin iki yerinden vurulduğu belirlenince gözaltına alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Balat Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yalçın Narman ve Fatma Narman, 4 yıl önce evlenmişlerdi. Bu evliliklerinden iki çocukları dünyaya gelmişti. Yalçın Narman, olay günü saat 16.00 sıralarında polisi arayarak eve geldiğinde eşinin cansız bedenini bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi.

Polis ekipleri kısa sürede eve gitti. Evde polisleri karşılayan Yalçın Narman, eve geldiğinde eşini yatak odası kapısında yaralı olarak bulduğunu, eşinin yanında kendisine ait tabancayı gördüğünü, panik halde tabancayı alarak şifonyerin çekmecesine koyduğunu söyledi. Polis ve sağlık ekipleri, Fatma Narman'ın göğsünden ve kalçasından vurularak öldüğünü belirledi. Fatma Narman'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde bulunan tabanca, 2 kovan, 2 mermi çekirdeği ve gömlek parçası da Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Cinayet Masası ekipleri Fatma Narman'ın hem göğsünden hem de kalçasından vurulması nedeniyle olayda cinayet şüphesi doğdu. Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yalçın Narman ile olay yerine geldiklerinde kapıda olan kardeşi B.N'yi gözaltına aldı. Yalçın Narman, emniyette hiç bir soruya yanıt vermeyerek susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Yalçın Narman tutuklanırken, B.N. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.