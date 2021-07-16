Video Yaşam "Eşimin gömüldüğü yere gömün beni" dedi, kendini silahla başından vurdu | Video

"Eşimin gömüldüğü yere gömün beni" dedi, kendini silahla başından vurdu | Video

16.07.2021 | 11:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşimin gömüldüğü yere gömün beni dedi, kendini silahla başından vurdu | Video 01:48
"Eşimin gömüldüğü yere gömün beni" dedi, kendini silahla başından vurdu | Video 16.07.2021 | 11:43
Antalya’da yürekleri sızlatan aile dramı. Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu 06:32
Antalya’da yürekleri sızlatan aile dramı. Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu 16.07.2021 | 11:22
İstanbul’da feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtuldu, aracına böyle baktı | Video 02:44
İstanbul’da feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtuldu, aracına böyle baktı | Video 16.07.2021 | 11:22
İstanbul Avcılar'da at arabalı kadınlar rögar kapaklarını böyle çaldı 01:03
İstanbul Avcılar'da at arabalı kadınlar rögar kapaklarını böyle çaldı 16.07.2021 | 10:26
Esenyurt’ta pazarcılar arasında kavga kamerada | Video 01:12
Esenyurt’ta pazarcılar arasında kavga kamerada | Video 16.07.2021 | 10:50
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 200 kiloya yakın madde ele geçirildi | Video 02:56
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 200 kiloya yakın madde ele geçirildi | Video 16.07.2021 | 10:50
Kadıköy’de alkollü sürücü dehşeti: 3 araca çarparak durabildi | Video 03:31
Kadıköy’de alkollü sürücü dehşeti: 3 araca çarparak durabildi | Video 16.07.2021 | 10:50
Mersin’de damat dehşeti! Benzin döküp ateşe verdiği kayınvalidesinin alevler içinde yanmasını izledi | Video 04:44
Mersin’de damat dehşeti! Benzin döküp ateşe verdiği kayınvalidesinin alevler içinde yanmasını izledi | Video 16.07.2021 | 10:37
Kafesten çıkarılmışlardı... Kendi rızalarıyla girdiklerini söylediler | Video 04:37
Kafesten çıkarılmışlardı... Kendi rızalarıyla girdiklerini söylediler | Video 16.07.2021 | 10:18
Beyoğlu’nda fren yerine gaza basan sürücü müstakil evin çatısına böyle çıktı | Video 03:01
Beyoğlu’nda fren yerine gaza basan sürücü müstakil evin çatısına böyle çıktı | Video 16.07.2021 | 10:24
Sıvı uyuşturucuya içecek görüntüsü verdi, jandarmadan kaçamadı | Video 02:33
Sıvı uyuşturucuya içecek görüntüsü verdi, jandarmadan kaçamadı | Video 16.07.2021 | 10:24
Çocukların kavgasında sandalye ve sopalar havada uçuştu | Video 00:13
Çocukların kavgasında sandalye ve sopalar havada uçuştu | Video 16.07.2021 | 10:18
Selin vurduğu Güneysu’da temizleme çalışmaları devam ediyor | Video 01:04
Selin vurduğu Güneysu’da temizleme çalışmaları devam ediyor | Video 16.07.2021 | 10:09
Ümraniye'de gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada | Video 02:07
Ümraniye'de gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada | Video 16.07.2021 | 10:00
Antalya’da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti | Video 03:01
Antalya’da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti | Video 16.07.2021 | 09:37
Bakırköy'de AVM'de çocuğa tekme tokat dayak kamerada | Video 00:12
Bakırköy'de AVM'de çocuğa tekme tokat dayak kamerada | Video 16.07.2021 | 09:23
Mersin'deki yangına ikinci gününde müdahale yeniden başladı 00:40
Mersin'deki yangına ikinci gününde müdahale yeniden başladı 16.07.2021 | 08:56
Mersin'deki yangına müdahale yeniden başladı | Video 00:40
Mersin'deki yangına müdahale yeniden başladı | Video 16.07.2021 | 08:37
Bıçaklanan 2 arkadaş yaralı halde kafeye gidip yardım istedi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:34
Bıçaklanan 2 arkadaş yaralı halde kafeye gidip yardım istedi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 16.07.2021 | 08:32
Sivas'ta zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı 03:19
Sivas'ta zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı 16.07.2021 | 08:24

Kağıthane’deki İETT Garajı’nda 13 yıldır görev yapan 47 yaşındaki güvenlik görevlisi, “Eşimin gömüldüğü yere gömün beni” notu bıraktıktan sonra kulübede kendini silahla başından vurdu. Olay yerinde can veren görevlinin yakın zamanda kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki İETT Garajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yıldır garajda güvenlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Ömer Babahanoğlu, kısa bir süre önce kanserden eşini kaybetmesi nedeniyle izne çıktı. İlk iş gününde gece vardiyasına gelen Babahanoğlu, sabaha karşı "Yusuf A.'yı arayın, eşimin gömüldüğü yere gömün beni" notunu bıraktıktan sonra tabancayla kendini başından vurdu. Olayın ardından vardiya değişimine gelen Özkan G. (41), nöbet kulübesine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KANSERDEN EŞİNİ VE HASTA DOĞAN OĞLUNU KAYBETMİŞ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Babahanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatarak adamın bıraktığı notu incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babahanoğlu'nun kısa bir süre önce kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri tabancaya incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Babahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın cenazesi Adana'da toprağa verildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA