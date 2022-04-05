Eşine baltalı dehşeti yaşatan Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşine 5 yıla kadar hapis talebi | Video
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Eşine baltalı dehşeti yaşatan Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazancir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Bazancir’in 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 9 Mart 2022'de tarafların aralarında geçen telefon görüşmesi sırasında tartışma yaşadıkları ve bunun üzerine şüpheli Yusuf Bazancir'in, eşiyle birlikte yaşadığı eve gelerek elinde bulunan balta ile kapıyı açmaya çalıştığı anlatıldı.
''SENİ ELİME GEÇİRİRSEM GEBERTECEĞİM''
Hazırlanan iddianamede, şüphelinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada müşteki Seval Bazancir'e hitaben 'seni elime geçirirsem geberteceğim' şeklinde tehditte bulunduğu, müştekinin olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldığı, akabinde 15 Mart 2022 tarihinde ise müşteki Seval Bazancir'in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı kaydedildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ, 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Şüpheli Yusuf Bazancir'in üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğinin ve pişman olduğunu belirttiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli hakkında 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.