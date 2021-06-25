Video Yaşam Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti | Video

Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti | Video

Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti | Video
25.06.2021 | 11:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt'ta jigolo skandalı! Baskın anı kamerada... 8 gözaltı, 7 tutuklama 02:42
İstanbul Esenyurt'ta jigolo skandalı! Baskın anı kamerada... 8 gözaltı, 7 tutuklama 25.06.2021 | 12:15
İstanbul Küçükçekmece'deki nefes kesen papağan kurtarma operasyonu 02:19
İstanbul Küçükçekmece'deki nefes kesen papağan kurtarma operasyonu 25.06.2021 | 10:06
Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 06:04
Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 25.06.2021 | 11:50
Film sahnelerini aratmayan gasp: Yarım milyon lira var sanıp silahla vurdular | Video 01:56
Film sahnelerini aratmayan gasp: Yarım milyon lira var sanıp silahla vurdular | Video 25.06.2021 | 11:50
İstanbul’da feci kaza: İETT otobüsüyle çarpışan taksi direğe çarptı | Video 03:16
İstanbul’da feci kaza: İETT otobüsüyle çarpışan taksi direğe çarptı | Video 25.06.2021 | 11:49
Müge Anlı'da son dakika şok ifade! Dr. Osman Büyükşen olayında katil stüdyoda mı? Annenle babanı öldürmek için... Müge Anlı'dan çağrı 15:14
Müge Anlı'da son dakika şok ifade! Dr. Osman Büyükşen olayında katil stüdyoda mı? "Annenle babanı öldürmek için..." Müge Anlı'dan çağrı 25.06.2021 | 11:46
Müge Anlı'da son dakika! Katil stüdyoda mı? Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında şok tanık ifadesi.. 20:19
Müge Anlı'da son dakika! Katil stüdyoda mı? Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında şok tanık ifadesi.. 25.06.2021 | 11:22
Market çalışanını bıçakladı, linç edilmekten jandarma kurtardı | Video 03:09
Market çalışanını bıçakladı, linç edilmekten jandarma kurtardı | Video 25.06.2021 | 11:00
Özel fotoğraflarıyla şantaj yaptı, film gibi operasyonla yakalandı | Video 02:33
Özel fotoğraflarıyla şantaj yaptı, film gibi operasyonla yakalandı | Video 25.06.2021 | 11:00
Bayram öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' tutuklandı | Video 01:04
Bayram öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' tutuklandı | Video 25.06.2021 | 11:00
Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy | Video 07:45
Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy | Video 25.06.2021 | 10:30
Büyük beden olmak: Ben bu bedenimle hayaller kurmak istiyorum! 04:41
Büyük beden olmak: Ben bu bedenimle hayaller kurmak istiyorum! 25.06.2021 | 10:26
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Haziran 2021 Cuma atv izle! Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayında flaş gelişme 22:04
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Haziran 2021 Cuma atv izle! Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayında flaş gelişme 25.06.2021 | 10:22
Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video 01:54
Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video 25.06.2021 | 10:00
İstanbul'da Demirkapı Tramvay Durağı'nda arı paniği! Yolcuların kaçıştığı anları kamerada! 03:53
İstanbul'da Demirkapı Tramvay Durağı'nda arı paniği! Yolcuların kaçıştığı anları kamerada! 25.06.2021 | 09:46
Husumetlisine pusu kurup defalarca bıçakladı | Video 01:07
Husumetlisine pusu kurup defalarca bıçakladı | Video 25.06.2021 | 09:51
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı... 02:03
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı... 25.06.2021 | 09:46
SON DAKİKA: Elazığ'da feci kaza! 3 ölü, 12 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 03:45
SON DAKİKA: Elazığ'da feci kaza! 3 ölü, 12 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 25.06.2021 | 09:46
İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı 03:45
İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı 25.06.2021 | 09:25
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı | Video 04:07
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı | Video 25.06.2021 | 09:14

Antalya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, eşine doğum günü sürprizi yapmaya giden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alibeke Fındık’ın (60) eşine doğum günü sürprizi yapmak için aldığı pasta kaza sonrası çevreye dağılırken, ölüm haberini alan eşi gözyaşlarına boğuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3042 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Büyükarslan'ın kullandığı 07 LBZ 52 plakalı otomobil ile 3053 sokakta Çeltikçi istikametine gitmekte olan Alibeke Fındık'ın kullandığı 70 ED 842 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Alibeke Fındık 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fındık, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPACAKTI
Kaza sırasında motosikletten etrafa saçılan yaş pasta dikkatlerden kaçmadı. Alibeke Fındık'ın eşi Çiğdem Fındık'a doğum günü nedeniyle sürpriz yapmak için hazırlık yaptığı, görüştükleri 2 aileyi de sürprize ortak yaptığı, aldığı doğum günü pastasıyla evine gittiği sırada kaza yaptığı belirlendi.
Doğum günü sürprizi için Fındık ailesinin evine giden arkadaşları ve Alibeke Fındık'ın eşi Çiğdem Fındık, kaza haberini alır almaz hastaneye koştu. Hastanede acı haberi alan Çiğdem Fındık ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Alibeke Fındık'ın birkaç gün önce kendilerini aradığını ve eşine doğum günü sürprizi yapmak istediğini belirten arkadaşları, "Alibeke ile görüşüp pastayı aldığını öğrendikten sonra biz eve geldik. Alibeke de yolda olduğunu az sonra geleceğini söyledi. Ne var ki Alibeke'yi beklerken acı haberi aldık" şeklinde konuştular.

Komşuları ve arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan Çiğdem Fındık, kendisinin kimsesi olmadığını belirterek, "Benim tek yakınım, her şeyim Ali idi. Şimdi ben ne yapacağım. Kime sığınacağım. O benim her şeyimdi" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA