Eşine kredi çektirip aldırdığı arabayı çekiçle pert etti | Video
Esenyurt‘ta eşine kredi çektirip araba aldıran şahıs, arabasına modifiye yaptırmak için gittiği dükkanda kötü bir sürprizle karşılaştı. Krediyi ödemeyen adama sinirlenen eş, çekiçle arabayı pert etti. Olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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