Video Yaşam Eşine laf atan komşusunu öldürdü | Video

Eşine laf atan komşusunu öldürdü | Video

Eşine laf atan komşusunu öldürdü | Video
10.06.2021 | 10:13

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Esenyurt’ta aynı binada oturan komşular arasında çıkan “laf atma” kavgasında silahlar konuştu. Eşine laf attığını iddia eden komşusuna silah çekip kurşun yağdıran bir kişi olay sonrası gözaltına alınırken, Gökhan K. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz salı günü gece saatlerinde Akşemsettin mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kapı komşusu olan iki aile arasında bir süredir anlaşmazlık vardı. Akşam saatlerinde taraflardan birinin eşi eve girdiği sırada laf dalaşı meydana geldi. Bu duruma sinirlenen kadın, kocası geldiğinde durumu kocasına aktardı. Hakaret içeren sözleri duyan koca, sinirlenerek yatak odasında bulunan tabancasını alıp kavgalı olan komşusunun kapısına dayandı.

"BENİM EŞİME LAF ATANA KURŞUN ATARIM"
Komşusunun kapısını çalan öfkeli koca, kapıyı açan Gökhan K. ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle yanında getirdiği silahı ateşleyerek şahıs, "benim eşime laf atana kurşun atarım" diyerek bir kaç el ateş etti. Mermilerin hedefi olan Gökhan K. yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular kapıya çıktığında yaralı Gökhan K.'yı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Gökhan K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olaya karışan karşı komşuyu silahla birlikte ele geçirdi. Karakola götürülen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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