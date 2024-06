Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı | Video

Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilen B.K.'nın yakınları, darp eden şahısların iş yerini bastı. Çıkan olaylar amatör kameraya an be an yansırken, olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.