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OTOMATİK OYNAT
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Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.01.2022 | 14:41
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Göyne Sulama Barajı buz tuttu | Video 10.01.2022 | 14:26
01:02
1 ton kaçak nargile tütünüyle yakalandı | Video 10.01.2022 | 14:21
02:09
Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler | Video 10.01.2022 | 13:59
03:58
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu kamerada | Video 10.01.2022 | 13:53
01:05
Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı | Video 10.01.2022 | 13:53
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Farkında olmadan feci kazayı kayda aldı | Video 10.01.2022 | 13:53
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Cemaat namazda, hırsız iş başında | Video 10.01.2022 | 13:53
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Başkent polisinden dev tarihi eser operasyonu | Video 10.01.2022 | 13:31
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Ümraniye'de İETT otobüsü kazası kamerada | Video 10.01.2022 | 13:33
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Bursa'da sevgilisiyle tartışan şahıs 13 aracın lastiğini kesti! 10.01.2022 | 13:04
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Mersin'de bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı 10.01.2022 | 09:46
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Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı | Video 10.01.2022 | 12:30
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Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti | Video 10.01.2022 | 12:30
Adana'da boşanma aşamasındaki eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan ve kayınbabasının evini basıp kayınbiraderini bıçakla yaralayan şahsa sokakta linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı.