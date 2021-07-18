Eşini ayaklarından vurdu, aynı silahla intihar etti | Video
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Kilis’te bir kişi, eşini ayaklarından vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, saat 07.20 sıralarında, İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Merve Sokak'ta Ü.C. (32) ve eşi Ş.C. (31) arasında ailevi mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ü.C. eşinin ayaklarına tabanca ile ateş ettikten sonra kendi başına silahla ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil ambulansı, eşini ayağından vurduktan sonra kendi başına silahla ateş eden Ü.C.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralı Ş.C.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.