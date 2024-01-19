Video Yaşam Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı | Video
Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı | Video

Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı | Video

19.01.2024 | 11:34

Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası karısını başından vurarak öldüren ve olay sonrası ilk ifadesinde tabancıyı temizlerken kazara ateş aldığını öne süren koca tutuklandı.

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Olay, önceki gün Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Turan Karabağ (34) bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) elindeki tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Bahar Karabağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İLK İFADESİNDE 'KAZA' DEDİ, TAMAMLANAN İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Eyüp Turan Karabağ, emniyetteki ilk ifadesinde olayın tabancasını temizlerken kazara meydana geldiğini iddia etti. Karabağ, emniyette tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı koca, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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