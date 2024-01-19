Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı | Video
Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası karısını başından vurarak öldüren ve olay sonrası ilk ifadesinde tabancıyı temizlerken kazara ateş aldığını öne süren koca tutuklandı.
İLK İFADESİNDE 'KAZA' DEDİ, TAMAMLANAN İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Eyüp Turan Karabağ, emniyetteki ilk ifadesinde olayın tabancasını temizlerken kazara meydana geldiğini iddia etti. Karabağ, emniyette tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı koca, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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