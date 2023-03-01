Eşini öldüren sanıktan kan donduran sözler: "Bize büyü yapıldı, asılmak istiyorum" | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini sırtından bıçaklayarak öldüren sanık, kendilerine büyü yapıldığını iddia etti. Sanık Hacı P., “Asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim” dedi.
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