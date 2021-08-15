Video Yaşam Eşini tabancayla öldürüp polisi aradı | Video

Eşini tabancayla öldürüp polisi aradı | Video

Eşini tabancayla öldürüp polisi aradı | Video
15.08.2021 | 11:52

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Adana’da gemide motor tamiri ustası olarak çalışan iki çocuk abası bir kişi, kendisini aldattığını düşündüğü eşini tabancayla vurup polisi aradı.

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Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre gemide motor tamiri ustası olarak çalışan Ali Ozan Ö. (42) bu gece evine geldi. İki çocuk babası Ali Ozan Ö. kendisini aldattığını düşündüğü eşi Kübra Ö. (39) ile tartıştı. Daha sonrada eşini tabancayla vurarak öldürdü. Öldürdüğü eşinin başında sabaha kadar bekleyen zanlı koca daha sonra polise ve annesi Aysel Ö.'ye haber verdi. Olay yerine annesi ve kız kardeşi geldi. Bir süre sonrada polis geldi. Polis olay yerine gelir gelmez zanlıyı kocayı gözaltına alıp çalışma başlattı. Olay yerine cinayet ve olay yeri ekipleri de sevk edildi. Zanlı koca sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Koca basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Öldürülen kadının komşuları ise şok oldu. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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