Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari hükümlü'nün yakalanma anı kamerada | Video
İzmir'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp, 3 saat bıçakla direndikten sonra polisin müdahalesi ile gözaltına alınan firari hükümlü Yılmaz Dai'nin, apartman boşluğunda yakalandığı anların cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekibin, Dai'yi kaçtığı apartman boşluğunda yakalayarak, düşmemesi için müdahale ettikleri anlar yer alıyor. Ayrıca, Dai'nin kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
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