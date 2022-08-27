Video Yaşam Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif sonrası mahalleli tepki gösterdi | Video
Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif sonrası mahalleli tepki gösterdi | Video

Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif sonrası mahalleli tepki gösterdi | Video

27.08.2022 | 15:01

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Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, teslim olan Hasan Karaaslan'a, çelik yelek giydirilip olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra evden çıkarılırken çoğunluğu kadın olan mahallelinin tepki gösterdi.

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Şırnak'ın Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 24 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında, 8 çocuk babası Hasan Karaaslan, evde, uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'a pompalı tüfekle ateş etti. Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti, Leyla Karaaslan ise çığlık atarak diğer odaya kaçtı. Ancak Hasan Karaaslan, eşinin peşinden gidip onu da öldürdü.

Daha sonra yandaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan 2 çocuğuna yönelen Karaaslan, komşuları görünce aracına binip, polis merkezine giderek teslim oldu. Karaaslan, ifadesinin ardından keşif için çelik yelek giydirilerek eve götürüldü. Evde olayı anlatan Karaaslan, daha sonra dışarı çıkarıldı. Durumu öğrenen mahallelinin, Karaaslan'a tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

Çoğu kadın olan kalabalığı polisler uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre avluda kapının arkasından bekletilen Karaaslan, daha sonra polis aracına bindirildi. Araç uzaklaşırken bazı kadınlar yerden aldıkları taşları fırlattı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen evin içinin de savaş alanına döndüğü görüldü.

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