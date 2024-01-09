Video Yaşam Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi | Video
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi | Video

Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi | Video

09.01.2024 | 05:57

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan adam, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., karısı E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi. Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi. Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi | Video 00:23
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi | Video 09.01.2024 | 05:57
Kağıt gibi ezilen tırdan sağ kurtuldular | Video 01:16
Kağıt gibi ezilen tırdan sağ kurtuldular | Video 09.01.2024 | 05:57
Manisa’daki korkunç vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:48
Manisa’daki korkunç vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.01.2024 | 05:57
Fatih Camii’nde imamı bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 01:51
Fatih Camii’nde imamı bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 09.01.2024 | 05:57
Ankara’da çevreye rahatsızlık veren grup ile polis arasında arbede | Video 02:45
Ankara’da çevreye rahatsızlık veren grup ile polis arasında arbede | Video 09.01.2024 | 05:57
Üsküdar’da çıkan yangın nedeniyle bir bina tahliye edildi | Video 01:23
Üsküdar'da çıkan yangın nedeniyle bir bina tahliye edildi | Video 09.01.2024 | 05:57
Son Dakika: AFAD duyurdu: Malatya’da korkutan deprem | Video 05:11
Son Dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem | Video 08.01.2024 | 16:35
Sultangazi’de Büşra Polat’ın ölümüne neden olan çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:09
Sultangazi'de Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.01.2024 | 15:57
Bursa’da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu çıktı | Video 01:37
Bursa’da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu çıktı | Video 08.01.2024 | 15:53
6. kattan üzerine halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu | Video 01:09
6. kattan üzerine halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu | Video 08.01.2024 | 15:21
İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi | Video 01:42
İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi | Video 08.01.2024 | 14:11
Bursa’da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 00:12
Bursa'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 08.01.2024 | 14:10
Aydın’da ’yeşil reçeteli ilaç’ operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 00:33
Aydın'da 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2024 | 13:36
‘Barbie-Es’ fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:26
‘Barbie-Es’ fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2024 | 12:11
Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın: Öldüğümü sandım | Video 03:46
Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın: "Öldüğümü sandım" | Video 08.01.2024 | 12:11
Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cesedi bulundu! Kan donduran itiraf geldi: Gömdüğü yerde... | Video 10:09
Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cesedi bulundu! Kan donduran itiraf geldi: "Gömdüğü yerde..." | Video 08.01.2024 | 12:06
İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza kamerada | Video 05:14
İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza kamerada | Video 08.01.2024 | 11:38
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Yayalara çarpıp iş yerine böyle daldı: 5 yaralı | Video 01:48
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Yayalara çarpıp iş yerine böyle daldı: 5 yaralı | Video 08.01.2024 | 11:35
Bayrampaşa’da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarkan şahıs alkol içip dans etti | Video 01:12
Bayrampaşa’da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarkan şahıs alkol içip dans etti | Video 08.01.2024 | 10:57
2 günde 4 telefon kapkaç yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi | Video 02:13
2 günde 4 telefon kapkaç yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi | Video 08.01.2024 | 10:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA