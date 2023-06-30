Eşini ve eşinin kardeşini katleden zanlı 'Borç' tartışması yüzünden öldürmüş! | Video
İzmir’in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşayıp bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi ve onun kardeşini öldüren cinayet zanlısının, ilk ifadesinde borç yüzünden çıkan tartışmada cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.
BALKONA ÇIKIP YARDIM ÇIĞLIKLARI ATMIŞ
Olayın ardından balkona çıkan A.B., yardım çığlıkları atarken, çevredeki komşular tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şokunu yaşayan ve sinir krizi geçiren A.B.'ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Hayatını kaybeden Fidan ve Kenan Bahçecioğlu'nun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 KİŞİYİ BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
Korkunç olayın ardından yanına da oğlunu alıp kaçan şüpheli Yücel K., polis ekiplerince Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yücel K.'nın ilk ifadesinde ise, tartışmanın nedeninin borç para olduğu ortaya çıktı. Yücel K.'nın Fidan Bahçecioğlu'na borç para verdiği, olay günü de tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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