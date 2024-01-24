Video Yaşam Eşini vurdu, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti | Video
Eşini vurdu, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti | Video

Eşini vurdu, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti | Video

24.01.2024 | 13:58

İzmir’in Bornova ilçesinde, öğretim görevlisi olduğu öğrenilen şahıs yanında bulunan tabancayla boşanma aşamasında oldukları öğrenilen öğretim görevlisi eşini ağır yaraladı, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 838 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 CHH 823 plakalı otomobil ile sokağa gelen öğretim görevlisi kanser hastası Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki eşi öğretim görevlisi Derya Uzelli Yılmaz (38), kız çocuğu Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin (63), bindikleri araca ve genç kadının ailesiyle yaşadığı eve tabancayla art arda ateş etti.

EŞİ AĞIR YARALANDI, ÇOCUĞU VE KAYINVALİDESİ ÖLDÜ, KENDİSİ İNTİHAR ETTİ
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde; araçta bulunan ve vücuduna mermi isabet eden yaralılardan Dilek Uzelli, 4 yaşındaki Linda Uzelli ve suç aleti tabancayla intihar eden Yusuf Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Durumu ağır olan öğretim görevlisi Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Yılmaz'ın aracında yapılan aramada ise 4 tane tabanca bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde bulunan kayınbabanın ise mermilerden korunmak için evde saklandığı ve olayda yara almadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşini vurdu, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti | Video 02:41
Eşini vurdu, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti | Video 24.01.2024 | 13:58
Başakşehir’de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü | Video 01:06
Başakşehir’de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü | Video 24.01.2024 | 13:58
Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan sürücüye 16 bin 644 lira ceza | Video 01:01
Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan sürücüye 16 bin 644 lira ceza | Video 24.01.2024 | 13:42
Başakşehir’de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü! O anlar kamerada | Video 01:06
Başakşehir’de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü! O anlar kamerada | Video 24.01.2024 | 13:39
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi, uyuşturucu siparişi verince yakalandı | Video 00:15
İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, uyuşturucu siparişi verince yakalandı | Video 24.01.2024 | 12:30
Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 01:09
Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 24.01.2024 | 13:26
Beyoğlu’nda satırlı Kız arkadaşıma yan baktın kavgası kamerada | Video 01:05
Beyoğlu’nda satırlı "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası kamerada | Video 24.01.2024 | 12:32
Beyoğlu’nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi | Video 04:22
Beyoğlu’nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi | Video 24.01.2024 | 12:32
Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video 00:20
Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video 24.01.2024 | 12:32
Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti | Video 00:39
Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti | Video 24.01.2024 | 12:32
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin karara itiraz | Video 03:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin karara itiraz | Video 24.01.2024 | 12:32
Heimlich manevrasıyla yaşlı adamın hayatını kurtardı | Video 02:04
Heimlich manevrasıyla yaşlı adamın hayatını kurtardı | Video 24.01.2024 | 12:32
Ağrı’da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı | Vidseo 02:24
Ağrı’da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı | Vidseo 24.01.2024 | 12:18
Gaziantep’te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı | Video 02:21
Gaziantep'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı | Video 24.01.2024 | 11:44
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf: Döverek öldürdüm! | Video 04:35
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf: "Döverek öldürdüm!" | Video 24.01.2024 | 11:49
Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 02:01
Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.01.2024 | 11:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 04:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 24.01.2024 | 10:43
İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video 02:55
İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video 24.01.2024 | 10:34
Türk sivil toplum kuruluşlarından Japonya’daki depremzedelere sıcak yemek dağıtımı | Video 06:15
Türk sivil toplum kuruluşlarından Japonya'daki depremzedelere sıcak yemek dağıtımı | Video 24.01.2024 | 10:34
Sivas’ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video 01:12
Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video 24.01.2024 | 10:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA