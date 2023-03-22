Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video
Denizli'de deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan Deprem Şehitleri Hatıra Ormanında yaşamını yitiren eşi için fidan diken depremzede bir vatandaş, uykuda yakalandığı anı “O gece kıyamet gibi bir şeydi” sözleriyle nitelendirdi.
"BİZİM BİNAMIZDA 3 KİŞİ VEFAT ETTİ VE ONLARDAN BİRİ İSE EŞİMDİ"
O gece yaşadığı korku dolu anları anlatan ve kaybettiği eşinin anısına fidan dikimi yapan Davut Avcıoğlu, "Antakya'dan geldim ve deprem gecesi eşimi kaybettim. Bizim binamızda 3 kişi vefat etti ve onlardan biri ise eşimdi. Eşimin anısına buraya fidan diktim. Tabi tüm yakınlarım ve şehitlerimiz içinde dikim yaptım. İsimlerini fidanlara verdim. O gece kıyamet gibi bir şeydi. Şimşekler çakıyordu, 3 katlı binamız 2 katlı oldu. Arkama baktığımda eşimi göremedim. Sonra eşimin göğsüne kadar enkaz altında gördüm. İki gün kendi imkânlarımızla çıkarttık ve defnettik. Benim kemiklerim kırıldı ve Bingöl'de bir gece yoğun bakımda kaldım. Şimdi Denizli'de KYK yurdunda kalıyorum" dedi.
"BEN DEVLETİMİZİ ÇOK SEVİYORUM VE BİZE BURADA ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPTIRIYORLAR"
Depremin yaşandığı iller arasında yer alan Malatya'dan ailesiyle birlikte Denizli'ye gelen ve fidan dikimi etkinliğine katılan Hamza korkmaz, "Ben buraya Malatya'dan geliyorum. Ben devletimizi çok seviyorum ve bize burada çok güzel şeyler yaptırıyorlar. Sürekli oyunlar ve etkinlikler yaptırıyorlar. Ağaç dikmek için buraya geldim ve 4 tane fidan diktim. Buraya geldiğim için mutluyum ve ailemle birlikte geldim" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
01:09
İş yeri kasasından 500 bin lira çalan hırsızlar yakalandı | Video 22.03.2023 | 12:24
00:39
03:14
00:54
00:29
00:23
01:13
Sarıyer’de 'emanet motosiklet' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 22.03.2023 | 11:02
06:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2023 Çarşamba atv izle! | Video 22.03.2023 | 10:26
00:35
00:58
06:20
00:40
İş arayan iki arkadaşı darp edip 91 bin liralarını gasp ettiler | Video 22.03.2023 | 10:18
05:34
Depremde yıkılan asırlık ‘Teze cami’ restore edilecek | Video 22.03.2023 | 10:14
05:26
02:45
01:24
730 yıllık caminin minaresi artçı sarsıntılara dayanamadı | Video 22.03.2023 | 09:37
00:23
Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 22.03.2023 | 09:26
00:43
00:56
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon: 21 gözaltı | Video 22.03.2023 | 09:05