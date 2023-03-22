Video Yaşam Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video
Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video

Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video

22.03.2023 | 12:24

Denizli'de deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan Deprem Şehitleri Hatıra Ormanında yaşamını yitiren eşi için fidan diken depremzede bir vatandaş, uykuda yakalandığı anı “O gece kıyamet gibi bir şeydi” sözleriyle nitelendirdi.

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Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Cankurtaran mevkisin de "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi. Törene İl protokolünün ve vatandaşların yanı sıra İl merkezindeki KYK yurtlarında misafir edilen çok sayıda depremzede katılım sağladı. Afette hayatını kaybedenleri temsil eden binlerce fidan 7'den 70'e herkesin elliyle dakikalar içerisinde toprakla buluştu. Törende yer alan bazı depremzede vatandaşlar da diktikleri fidanlara yaşamını yitiren ailelerinin ve yakınlarının isimlerini verdi. Fidan diken depremzedelerin kimisi buruk bir mutluluk yaşarken kimisi de o gece yaşanan felaketin izlerini unutmaya çalışıyordu.

"BİZİM BİNAMIZDA 3 KİŞİ VEFAT ETTİ VE ONLARDAN BİRİ İSE EŞİMDİ"
O gece yaşadığı korku dolu anları anlatan ve kaybettiği eşinin anısına fidan dikimi yapan Davut Avcıoğlu, "Antakya'dan geldim ve deprem gecesi eşimi kaybettim. Bizim binamızda 3 kişi vefat etti ve onlardan biri ise eşimdi. Eşimin anısına buraya fidan diktim. Tabi tüm yakınlarım ve şehitlerimiz içinde dikim yaptım. İsimlerini fidanlara verdim. O gece kıyamet gibi bir şeydi. Şimşekler çakıyordu, 3 katlı binamız 2 katlı oldu. Arkama baktığımda eşimi göremedim. Sonra eşimin göğsüne kadar enkaz altında gördüm. İki gün kendi imkânlarımızla çıkarttık ve defnettik. Benim kemiklerim kırıldı ve Bingöl'de bir gece yoğun bakımda kaldım. Şimdi Denizli'de KYK yurdunda kalıyorum" dedi.

"BEN DEVLETİMİZİ ÇOK SEVİYORUM VE BİZE BURADA ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPTIRIYORLAR"
Depremin yaşandığı iller arasında yer alan Malatya'dan ailesiyle birlikte Denizli'ye gelen ve fidan dikimi etkinliğine katılan Hamza korkmaz, "Ben buraya Malatya'dan geliyorum. Ben devletimizi çok seviyorum ve bize burada çok güzel şeyler yaptırıyorlar. Sürekli oyunlar ve etkinlikler yaptırıyorlar. Ağaç dikmek için buraya geldim ve 4 tane fidan diktim. Buraya geldiğim için mutluyum ve ailemle birlikte geldim" dedi.

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