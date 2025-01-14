Eşinin boğazını keserek öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 14.01.2025 | 12:14 Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın davası ertelendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanık R.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu. Olayda hayatını kaybeden Ayşenur Akkurt'un babası Ahmet Akkurt, yakınları ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanığa savunmasını hazırlaması için ek süre tanıyan mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 19 Ocak 2023'te Şarköy ilçesinde meydana gelmişti. Dini nikahlı eşi R.K. (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, Akkurt'un boğazından kesilerek yaşamını yitirdiğini tespit etmişti. Evde bileklerinde kesikler bulunan baygın durumdaki R.K., sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.