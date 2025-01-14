Video Yaşam Eşinin boğazını keserek öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video

Eşinin boğazını keserek öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video

14.01.2025 | 12:14

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın davası ertelendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanık R.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu. Olayda hayatını kaybeden Ayşenur Akkurt'un babası Ahmet Akkurt, yakınları ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanığa savunmasını hazırlaması için ek süre tanıyan mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Olay, 19 Ocak 2023'te Şarköy ilçesinde meydana gelmişti. Dini nikahlı eşi R.K. (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, Akkurt'un boğazından kesilerek yaşamını yitirdiğini tespit etmişti. Evde bileklerinde kesikler bulunan baygın durumdaki R.K., sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Birbirinin sesinden etkilenen görme engelli çift, 1,5 yıl sonra evlendi | Video 08:17
Birbirinin sesinden etkilenen görme engelli çift, 1,5 yıl sonra evlendi | Video 14.01.2025 | 12:58
Sevimli köpek ‘Kaju’ 530 metre yükseklikten paraşütle uçtu | Video 02:37
Sevimli köpek ‘Kaju' 530 metre yükseklikten paraşütle uçtu | Video 14.01.2025 | 12:57
Ankara’da 4 aracın karıştığı trafik kazasındaki yaralı sayısı 33’e yükseldi | Video 04:04
Ankara'da 4 aracın karıştığı trafik kazasındaki yaralı sayısı 33'e yükseldi | Video 14.01.2025 | 12:14
İstanbul’da kadınları bayıltıp taciz eden taksici adliyeye sevk edildi | Video 01:10
İstanbul'da kadınları bayıltıp taciz eden taksici adliyeye sevk edildi | Video 14.01.2025 | 12:14
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 03:12
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 14.01.2025 | 12:14
Otoyolda hafriyat kamyonundan fırlayan lastik böyle ilerledi | Video 00:19
Otoyolda hafriyat kamyonundan fırlayan lastik böyle ilerledi | Video 14.01.2025 | 12:13
Esenyurt’ta magandalar bir genci darp edip kaçırmaya çalıştı | Video 02:05
Esenyurt’ta magandalar bir genci darp edip kaçırmaya çalıştı | Video 14.01.2025 | 12:13
Nesli tükenmekte olan su samuru, avladığı balığı yerken görüntülendi | Video 00:36
Nesli tükenmekte olan su samuru, avladığı balığı yerken görüntülendi | Video 14.01.2025 | 12:13
Sisler altındaki tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık görüntü oluşturdu | Video 01:19
Sisler altındaki tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık görüntü oluşturdu | Video 14.01.2025 | 12:02
SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı! | Video 03:42
SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı! | Video 14.01.2025 | 11:52
İstanbul’da kadınları bayıltıp taciz eden taksici adliyeye sevk edildi | Video 01:10
İstanbul'da kadınları bayıltıp taciz eden taksici adliyeye sevk edildi | Video 14.01.2025 | 11:35
Kahramanmaraş’ta iki grup arasında taşlı kavga böyle görüntülendi | Video 00:39
Kahramanmaraş'ta iki grup arasında taşlı kavga böyle görüntülendi | Video 14.01.2025 | 11:28
Çubuk’ta zincirleme kaza: 31 yaralı | Video 01:45
Çubuk’ta zincirleme kaza: 31 yaralı | Video 14.01.2025 | 11:10
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 02:32
Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 14.01.2025 | 11:09
Kız arkadaşının iş yerine molotofkokteyli atan ‘sevgili’ tutuklandı | Video 01:35
Kız arkadaşının iş yerine molotofkokteyli atan ‘sevgili’ tutuklandı | Video 14.01.2025 | 10:29
Yenidoğan Çetesi davasında savcının değiştirilmesi talebi reddedildi | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi davasında savcının değiştirilmesi talebi reddedildi | Video 14.01.2025 | 10:20
Bağcılar’da daireye giren şüpheli, 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü | Video 01:23
Bağcılar’da daireye giren şüpheli, 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü | Video 14.01.2025 | 10:01
Arnavutköy’de mahalle sakinlerinin süratli araç isyanı | Video 06:00
Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin süratli araç isyanı | Video 14.01.2025 | 10:01
Kızlarının organlarını el sallayarak uğurladılar | Video 04:13
Kızlarının organlarını el sallayarak uğurladılar | Video 14.01.2025 | 10:01
Mersin’de kaçak silah operasyonu: 40 tabanca ele geçirildi | Video 02:51
Mersin'de kaçak silah operasyonu: 40 tabanca ele geçirildi | Video 14.01.2025 | 09:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA