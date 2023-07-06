Eşinin boğazını kesip 12 yerinden bıçaklayan sanık: "Bu olayda suçlu sadece ben değilim" | Video
Kocaeli'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşini boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık görülen duruşmada, "Eşim beni aldatmasına rağmen onu affettim ancak tekrardan aldattı. Eşimi öldürme kastım yoktu, pişmanım. Makulün yerinde bende olabilirdim, o zaman beni kim savunacaktı. Bu olayda suçlu sadece ben değilim. Çocuklarımın geleceği sizin vereceğiniz karara bağlı" dedi.
Değirmendere Yalı Mahallesi'nde 21 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda Yakup G., kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada 2 çocuğunun annesi Birgül G.'nin (28) boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklamıştı. Olaydan sonra eli kanlı ve bıçakla video çeken Yakup G., "Borçlarımı ödemeye başlıyorum" diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Polis merkezine giden Yakup G., eşini öldürdüğünü itiraf etmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
"BU OLAYDA SUÇLU SADECE BEN DEĞİLİM"
Tutuklu sanık Yakup G.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yakup G., avukatı ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanıktan şikayetçi olmayan Birgül G.'nin ailesi ise duruşmaya katılmadı. Savunma yapan Yakup G., "Birgül beni aldatmasına rağmen onu affettim ancak tekrar aldatmaya devam etti. Birgül'ü öldürme kastım yoktu, çok pişmanım. Olay bir anda gerçekleşti, tahliyemi talep ediyorum. Makulün yerinde bende olabilirdim, o zaman beni kim savunacaktı. Bu olayda suçlu sadece ben değilim. 6-13 yaşındaki 2 çocuğumun geleceği sizin vereceğiniz karara bağlı" diye konuştu.
18 YIL 4 AY HAPİS
Mahkeme heyeti, tasarlama suçunu kabul etmeyerek sanığın eşine karşı işlemiş olduğu kasten öldürme suçundan dolayı haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
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