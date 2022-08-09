Video Yaşam Eşinin boğazının kesilerek öldürüldüğü vahşeti gözyaşlarıyla anlattı | Video
Eşinin boğazının kesilerek öldürüldüğü vahşeti gözyaşlarıyla anlattı | Video

Eşinin boğazının kesilerek öldürüldüğü vahşeti gözyaşlarıyla anlattı | Video

09.08.2022 | 15:12

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yöneticisi olduğu apartmanın ortak alanıyla ilgili komşuları arasında çıkan tartışmada eşi boğazı kesilerek öldürülen Aydın Alkan, dehşet anlarını anlattı. Katil zanlısı Mert Serkan Lülleci ile boğuşmalarını anlatan Alkan, adaletin yerini bulacağını söyledi.

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Edinilen bilgiye göre geçen 6 Ağustos günü İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mert Serkan Lülleci, komşuları ve aynı zamanda apartman yöneticisi Aydın Alkan ve eşi Hacer Alkan'a bıçakla saldırdı. Hacer Alkan boğazına aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi Aydın Alkan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eşinin ardından gözyaşı döken Aydın Alkan, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü işyerlerini kapatarak apartmanın önüne geldiklerini anlatan Aydın Alkan, "Cumartesi günü akşam 20.30-21.00 arasında eşimle beraber eve gittim. Kapının önünde iki komşumuz vardı. Yan apartmanın komşularıydı. O sırada eşimle görüşmeye başladık. Eşim bana 'yukarı çık' geleceğim dedi. Bende ikimiz beraber çıkalım dedim. O da çıkmamı söyledi. Aradan 10 dakika geçmedi. Üzerimi değiştiriyordum. O arada cırlama sesleri geldi. Kendi eşim olduğunu tahmin edemedim. Atletimle aşağıya koştum. Zanlının evinin önüne kadar koştum. Kapı kapandı. O arada eşimin yanına gider gitmez merdivenin boşluğunun altından zanlı bıçakla çıktı. Bana saldırmaya başladı. Ben kendimi koruma altına aldım. Yüzüme bir kere bıçak vurdu. Tekrar itince bıçak elinden düştü. Bıçağı elimle kapattım ancak yine bıçağı kurtardı. İkinci kez başıma bıçağı vurdu. Ben bunu itince kaçmak zorunda kaldım. Ben kaçarken babası camdan doğru zanlıya 'Temizledin mi' diye bağırdı. Zanlı da o anda hiçbir şey söylemeden ben dışarı kaçtım. O arada komşularıma bağırdım. 'Eşim öldü' diye bağırdım. Ambulans geldi. Eşim olay yerinde ölmüştü. Ambulansla beni kaldırdılar" diye konuştu.

"APARTMANIN ORTAK ALANINA KAPI YAPMAK İSTEDİLER"
Kendisinin apartman yöneticisi olması nedeniyle zanlının ailesinin ortak alandaki kömürlüğe kapı yapmak istediğini ancak buna karşı çıktıklarını anlatan Aydın Alkan, "Aramızda daha önce sıkıntılar vardı. Şikayetimiz vardı. Savcımızın bizzat kendisine yazılı dilekçemiz de vardı. Takipsizlik kararı çıktı. Alt ve üst kat komşularım hep davacı olduğumuzdan dolayı karakola gitmiştik. Babası İsmail L.'den şikayetçi olmuştuk. Tehditlerden dolayı. En son verdiğimiz dilekçede kapımızın zillerinin kırıldığını gören var. Arka taraftan boş arazide kömürlüklerin olduğu yere kapı yapacaktı. Ortak alan olduğu için ben izin vermedim. Aynı zamanda ben apartman yöneticisiyim. Bu izni vermeyince şahıs yaptırmış. Kapı yaptırınca bende ortak alan olduğunu söyleyip herkese anahtar vermeleri gerektiğini söyledim. Bölümün iptal olacağını, kedi ve köpek girdiğini söylediler. Sorun apartmanla ilgiliydi. Ben kendim belediye işçisine söyledim söküleceğini. O da amirini aradı. Söküldü. O arada akşam saat 17.00 sıralarında benim apartmanın kapı zillerini keserle vurulduğu tespit edildi. Adaletimize güveniyoruz. Yanına kalmayacağına eminiz. İkinci zanlının da şu anda dışarıda olmasını istemiyorum. Şu anda cinayeti baba oğul işlediğine eminim. Benim eşimin orada tek başına kendini savunacağına emindim. çünkü ben hasta halimle katile müdahale ettim. Benim eşimin katille başa çıkabileceğine emindim. Zanlının babası da bu işin içinde var. Zaten 'ölümünüz benim elimden, ben içeride yatacağım. Kartımı hanıma vereceğim. Nasılsa sabıkalıyım, ikinci sabıkayı alsam ne olur yatsam ne olur' diye tehditler savunuyordu. Ben İsmail L.'nin dışarıda kalmasını istemiyorum" diye ifade etti.

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