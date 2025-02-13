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Eşinin boşanma dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi kurşunlayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı | Video

Eşinin boşanma dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi kurşunlayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı | Video

13.02.2025 | 10:05

Konya'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, eşinin dava dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi arkadaşlarıyla kurşunladı. Gözaltına alınan boşanma aşamasındaki koca ve iş yerini kurşunlayan arkadaşı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz salı günü saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adliye yakınlarındaki bir plazanın zemin katında bulunan H.K.'ya ait arzuhalcinin kurşunlandığı ihbarı üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Dilekçeyi yazdıran M.C.'nin eşi olan ve azmettiren İsmail C., silahı ateşleyen arkadaşı İsmail A. ve olaya karışan M.E.S. Karatay ilçesinde bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkartılan şüphelilerden İsmail C. ile İsmail A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya karışan M.E.S. serbest bırakıldı.
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